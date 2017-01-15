ماكرون يلتقي الإمبراطور الياباني ناروهيتو قبل قمة العشرين

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإمبراطور الياباني ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو، اليوم الخميس، قبل التوجه إلى أوساكا لحضور قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدًا الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن ماكرون هو ثان زعيم أجنبي يلتقي الإمبراطور الجديد الذي تولى العرش في نهاية أبريل الماضي عقب تنازل والده عن منصبه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أول من ألتقى الإمبراطور الجديد في الأول من مايو الماضي.

وخلال الاجتماع في القصر الإمبراطوري في طوكيو، شكر الإمبراطور، ماكرون على إرساله رسالة تهنئة بمناسبة توليه المنصب، وتحدث الاثنان حول مواضيع أخرى بما في ذلك تغير المناخ التي سيتم مناقشتها في اجتماع مجموعة العشرين.

وأعقب الاجتماع مأدبة غداء، انضمت إليها شقيقات الإمبراطور الأميرة ماكو والأميرة كاكو.

والتقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل ذلك وعقب الاجتماع، وأصدرا خارطة طريق مدتها خمس سنوات للتعاون الثنائي في مجالات الأمن وتطوير البنية التحتية والعديد من المجالات الأخرى.

وأكد الزعيمان أيضًا أنهما سيعملان على نجاح قمة مجموعة العشرين على الرغم من التحديات الصعبة التي أبرزتها الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وستركز القمة التي تستمر ليومين أيضًا على القضايا العالمية بما في ذلك المخلفات البلاستيكية في البحار والإصلاحات في منظمة التجارة العالمية.

وتسعى اليابان وفرنسا إلى تعميق العلاقات بشأن الأمن البحري ومساعدة الدول النامية في تحسين البنية التحتية في ظل تزايد نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.



