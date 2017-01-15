الهند تحدد موقع حطام الطائرة العسكرية المفقودة منذ 9 أيام

أعلنت القوات الجوية الهندية - اليوم/ الثلاثاء -تحديد موقع حطام طائرة نقل عسكرية فقدت قبل تسعة أيام قرب الحدود الصينية, فيما لا يزال مصير 13 شخصا كانوا على متنها مجهولا.







وأفاد المسؤول المحلي بالهند ميتو دريتشي إن الفرق الأرضية في طريقها إلى موقع الحطام الواقع في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بولاية "أروناتشال براديش" شمال شرقي البلاد.





وأوضحت القوات الجوية أنه تم رصد الحطام عن طريق طائرة مروحية تحلق على ارتفاع أكثر من ثلاثة آلاف متر.





وكانت السلطات الهندية قد رصدت قبل أيام مكافأة مالية قدرها 550 ألف روبية (ثمانية آلاف دولار أمريكي) لتحفيز وجهاء القرى على تنظيم عمليات بحث عن الطائرة المفقودة من طراز أنتونوف "إيه إن-32" سوفياتية الصنع قرب حدود الصين.



