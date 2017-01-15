إيران: نرحب بتخفيف التوتر في منطقة الخليج

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي ، اليوم /الاثنين،ان طهران ترحب بأي تخفيف للتوتر في منطقة الخليج في أعقاب أسابيع من تدهور علاقاتها بواشنطن.



