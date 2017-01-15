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تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق العشرات على صلة بجولن

تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق العشرات على صلة بجولن

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أوقفت السلطات التركية 28 شخصا و تلاحق 140 آخرين في أنحاء البلاد، في سياق عدد من التحقيقات التي تستهدف أنصار حركة الداعية فتح الله جولن المتهمة بإعداد محاولة التمرد في 2016. 

وأصدرت النيابتان العامتان في إزمير ، وقونية، مذكرات توقيف شملت 65 و63 من أفراد القوات المسلحة التركية، موضحة أن 22 مدنيا مطلوبون أيضا. 

من جهة أخرى، أعلنت نيابة أنقرة أنها طلبت توقيف 18 شخصا، منهم موظفان سابقان في وزارة الخارجية، وثمانية موظفين حاليين، وأربعة مسؤولين سابقين في وزارة الصحة وأربعة أشخاص يعملون في القطاع الخاص للصحة. 



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