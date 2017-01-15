أبو الغيط يدين التفجيرين الارهابيين في تونس

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا صباح اليوم 27 يونيو في تونس العاصمة واستهدفا دوريةً ومقراً أمنيين، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتلى وجرحى.

ونقل السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تقدم أبو الغيط بالتعازي لعائلات الضحايا ولتونس، رئيساً وحكومةً وشعباً، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

كما أكد المتحدث الرسمي وقوف جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الجمهورية التونسية في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد.



