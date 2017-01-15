إضرام النيران بمقر للشرطة في مدينة كرج شمال غرب طهران

أضرم محتجون إيرانيون, اليوم السبت, النيران بمقر للشرطة في مدينة كرج شمال غرب العاصمة طهران خلال الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار الوقود في البلاد.



وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن متظاهرين قاموا أيضا بحرق صورة المرشد الإيراني علي خامنئي في إسلام شهر والتي تبعد 12 كيلومترا عن العاصمة طهران كما أضرم المحتجون النيران في محطتي بنزين في مدينة إسلام شهر وأحرقوا حاجزا للشرطة في مدينة أصفهان فيما أضرم المحتجون في مدينة رباط كريم جنوب طهران النيران في مصرف.

ومن جانبه..أفاد التلفزيون الإيراني بسقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن جراء اشتباكات بين الجانبين في بعض مدن إيران وسط استمرار الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين.

جدير بالذكر أن عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين ارتفع إلى 5 أشخاص بعد مقتل متظاهر في سيرجان البارحة وسقوط 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز بينهم طفل بالإضافة إلى 13 جريحا برصاص قوات الأمن.



