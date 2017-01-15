الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية قرب دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل الثلاثاء الأربعاء لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، ثم شن طائراته الحربية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارات عدة قرب دمشق.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في دمشق ليل الثلاثاء الأربعاء عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم الأربعاء، قام الطيران الحربي الإسرائيلي باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ".

وأضاف المصدر "على الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها"، مشيراً إلى أن العمل مستمر لـ"تحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان".