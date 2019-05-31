القضاء الفرنسي يفرج عن ناشط إيطالي ضد العولمة تطالب روما باسترداده

أمرت محكمة الاستئناف في مدينة رين بغرب فرنسا الجمعة بالإفراج عن الناشط الإيطالي ضد العولمة فينشينزو فيكي الذي تطالب السلطات الإيطالية باسترداده، وذلك بعدما لاحظت أن مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة بحقه والمتعلقة بإدانته "غير نظامية".

وكانت محكمة الاستئناف في جنوى ثبتت في 2009 حكما بالسجن لمدة 12 سنة ونصف بسبب وقائع جرت حلال قمة مجموعة الثماني في 2001.

وفيكي (46 عاما) أوقف في الثامن من أغسطس في غرب فرنسا حيث كان يعيش سرا.



