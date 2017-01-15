الحوثيون يفرضون عناصرهم على شركات الحراسة الأمنية في صنعاء

فرضت ميليشيات الحوثي العشرات من عناصرها والموالين لها على شركات خاصة بالحراسة الأمنية في صنعاء ومناطق سيطرتها.

ونقلت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء إن "الميليشيات فرضت على إدارات تلك الشركات توظيف العشرات من عناصرها ضمن الحراس الجدد التابعين لهذه الشركات الخاصة التي تقوم بتأمين وحراسة المراكز والمنشآت والمؤسسات والشركات التجارية والمعاهد ومنظمات المجتمع المدني وبشكل خاص المنظمات التابعة للأمم المتحدة".

وأشارت المصادر إلى أن "هذه الخطوة الحوثية تأتي في إطار العمل التجسسي والاستخباراتي للميليشيات ومراقبة عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة".



