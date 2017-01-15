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ظريف: واشنطن تمارس تهديدات لمنع إيران من بيع النفط

ظريف: واشنطن تمارس تهديدات لمنع إيران من بيع النفط

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اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة يوم السبت بممارسة "قرصنة وتهديدات" لمنع إيران من بيع النفط لعملاء تقليديين وذلك بعدما أدرجت واشنطن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا في القائمة السوداء بدعوى اتجاهها إلى سوريا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لديها معلومات موثوقة بأن الناقلة، التي أدرجتها الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء، تتجه إلى سوريا.

وقال ظريف على تويتر "الولايات المتحدة تمارس قرصنة وتهديدات لمنع إيران من بيع النفط لزبائن تقليديين. كف عن الإزعاج يا بومبيو. سنبيع النفط لأي مشتر".


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