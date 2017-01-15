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ترودو وجونسون يناقشان قمة مجموعة السبع وتعزيز العلاقات بعد البريكست

ترودو وجونسون يناقشان قمة مجموعة السبع وتعزيز العلاقات بعد البريكست

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ناقش رئيس الوزراء الكندي, جستن ترودو, مساء الأحد, هاتفيا مع نظيره البريطاني, بوريس جونسون, نتائج قمة مجموعة السبع الأخيرة في فرنسا, وتعزيز العلاقات الثنائية خارج إطار الإتحاد الأوروبي.

وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء أن المحادثة شملت قمة مجموعة السبع الأخيرة في بياريتز , فرنسا, والدرجة العالية من التوافق بين كندا والمملكة المتحدة , بما في ذلك أهمية التنوع البيولوجي ومساهمة كل بلد في مكافحة الحرائق البرية في الأمازون.

وتعهد الجانبان بمواصلة تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك, بما في ذلك الوضع في هونج كونج والحاجة إلى رفض العنف وتشجيع الحوار الشامل.

كما ناقش الزعيمان أيضا التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات بين كندا والمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي, وأكدا من جديد المنافع المتبادلة للعلاقات التجارية والتجارية الثنائية القوية, وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد.

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