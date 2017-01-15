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شرطة تكساس: مسلح خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي

شرطة تكساس: مسلح خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي

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أعلنت وسائل إعلام أمريكية إصابة نحو 20 شخصا بجروح في إطلاق نار بمدينة أوديسا بولاية تكساس.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الليلة عن شرطة تكساس قولها إن مسلحا خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي.


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