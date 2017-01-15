تاريخ النشر
أعلنت وسائل إعلام أمريكية إصابة نحو 20 شخصا بجروح في إطلاق نار بمدينة أوديسا بولاية تكساس.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الليلة عن شرطة تكساس قولها إن مسلحا خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي.
تاريخ النشر
أعلنت وسائل إعلام أمريكية إصابة نحو 20 شخصا بجروح في إطلاق نار بمدينة أوديسا بولاية تكساس.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الليلة عن شرطة تكساس قولها إن مسلحا خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي.
شرطة تكساس: مسلح خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي
شارك بالتصويت لفريق الموسيقى العسكرية المصرية بمهرجان «سباسكيا تاور»
القائمة الكاملة لميداليات مصر في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب
النائب العام الكويتي: توقيع مذكرة تفاهم مع مصر لتبادل المعلومات
الجيش الليبي: مقتل 2 من قوات حكومة طرابلس في غارة على غريان
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير