أوليانوف: واشنطن تريد إفشال مؤتمر "منطقة خالية من النووي"بالشرق الأوسط

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن الولايات المتحدة تعمل على إفشال المؤتمر الأممي حول إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأكد مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف — في تصريحات إعلامية مساء يوم الإثنين " إنه بالإضافة إلى عدم مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمر ، فقد كانت تبذل جهودا كبيرة من أجل إفشال عقد هذا المؤتمر".

وأضاف " إنه في العام الماضي عندما اتخذ قرار عقد المؤتمر، نظمت الولايات المتحدة حملات حول العالم دعت الى عدم تأييد هذا القرار ، الأمريكيون يمنعون الآخرين من العمل من أجل تعزيز عدم الانتشار النووي".

وتابع "لا يمكن تبرير هذا الأمر بأي اعتبارات ، وإن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام الولايات المتحدة وإسرائيل للانضمام إلى عمل المؤتمر".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت العام الماضي قراراً بعقد مؤتمر حول إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في عام 2019 ، ويعقد المؤتمر في نيويورك في 18 - 22 نوفمبر الجاري.



