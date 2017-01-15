ترامب يوقع قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على طهران

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، التوقيع على أمر تنفيذي يتضمن عقوبات جديدة على إيران تشمل ضمن المستهدفين المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.



ونقلت الصحيفة عن ترامب القول خلال اجتماعه مع الصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد أننا أظهرنا الكثير من ضبط النفس، لكن هذا لا يعني أننا سنظهر ذلك في المستقبل".

وأعلن ترامب توقيع العقوبات الجديدة من داخل البيت الأبيض،"مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة قاسية وتستهدف إمكانية استخدام إيران للأدوات المالية وتشمل المرشد الأعلى ومكتبه".

وقال ترامب، "نحن لا نريد صراعا مع إيران أو أية دولة أخرى، ولا يمكننا ترك إيران تحصل على سلاح نووي".

وأكد "مواصلة الضغط على طهران حتى يتخلى النظام الإيراني عن نشاطاته وطموحاته في الحصول على سلاح نووي، وزيادة تخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب".

وعند سؤاله عما إذا كانت العقوبات مرتبطة بإسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية مؤخرا فوق مضيق هرمز، أجاب إيران "كان ذلك -فرض العقوبات- سيحدث على كل حال".



