جيش الإحتلال: صافرات الإنذار من صواريخ قادمة تنطلق فى هضبة الجولان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى بيان له، إن صافرات إنذار تحذر من صواريخ قادمة انطلقت، اليوم الثلاثاء، فى منطقة هضبة الجولان المحتلة.

ولم يرد تأكيد بعد إن كانت الصافرات أعقبتها صواريخ فى المنطقة التى احتلتها إسرائيل والمتاخمة لسوريا.



