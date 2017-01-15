5 قتلى في إطلاق نار بتكساس.. وترامب يتابع الحادث

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع حادث إطلاق النار في ولاية تكساس.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني غريشا قولها إنه تم إخطار الرئيس ترامب بالوضع في تكساس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة الولاية عن مقتل 5 اشخاص إصابة 21 اخرين على الأقل في إطلاق نار بمحل تجاري بمنطقة ميدلاند, أوديسا.

وأوضحت شرطة ميدلاند أن مطلق النار ربما يكون شخصا واحد لا يزال طليقا, أو اثنين.

وتعتقد الشرطة أن هناك اثنين من مطلقي النار في سيارتين منفصلتين إحداهما سيارة بريد.