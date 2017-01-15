بومبيو: ناقشت مع الرئيس العراقي دور التحالف الدولي ضد داعش

قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو السبت إنه تحدث مع الرئيس العراقي برهم صالح بشأن الدور "المهم والثابت" للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) في العراق, مؤكدا التزام الولايات المتحدة بعدم التصعيد.

وكتب بومبيو - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "ناقشت والرئيس العراقي صالح مجددا اليوم الدور المهم والثابت للتحالف الدولي لمحاربة داعش.

يظل التزامنا بعدم التصعيد حازما". وأقر البرلمان العراقي - في وقت سابق من الشهر - قانونا يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد, وتنفيذ الإجراءات اللازمة في سبيل إلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة, وذلك عقب استهداف الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بقصف صاروخي قرب مطار بغداد, وهو ما عارضته الحكومة العراقية.

ولم تبد الولايات المتحدة استعدادها لمغادرة العراق بعد قرار البرلمان.