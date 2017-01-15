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موسكو: عودة أكثر من 1100 لاجئ سوري إلى بلدهم خلال ال 24 ساعة الماضية

موسكو: عودة أكثر من 1100 لاجئ سوري إلى بلدهم خلال ال 24 ساعة الماضية

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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن 1122 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية, من بينهم 345 لاجئا (103 نساء و176 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ", و777 لاجئا (233 امرأة و396 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأشار بيان للمركز الروسي المذكور إلى أن 822 نازحا عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف البيان أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.8 هكتار من الألغام في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق, حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار. 

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