اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدة مناطق بقطاع غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدة مناطق بقطاع غزة

تاريخ النشر

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي, قبل منتصف الليل, على عدة مواقع شمال وشرق ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت - بصواريخها - موقعا قرب مخيم النصيرات وسط القطاع; ما أدى إلى اشتعال النيران فيها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات, فيما تم استهداف موقع ثان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع, وثالث جنوب شرق مدينة غزة.

في غضون ذلك, أطلقت زوارق الاحتلال عددا من القنابل المضيئة في عرض بحر غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه لم يصل الى مستشفيات القطاع أية إصابات جراء الغارات الأخيرة.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content