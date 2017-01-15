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التلفزيون الإثيوبي: القبض على نحو 250 شخصًا بعد الانقلاب الفاشل

التلفزيون الإثيوبي: القبض على نحو 250 شخصًا بعد الانقلاب الفاشل

تاريخ النشر

قال التلفزيون الرسمي الإثيوبي يوم الخميس إن السلطات ألقت القبض على نحو 250 شخصًا في العاصمة أديس أبابا ومدينة بحر دار منذ إحباط محاولة الانقلاب.

ولم يقدم تفاصيل بشأن المحتجزين أو توقيت اعتقالهم.

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