تاريخ النشر
قال التلفزيون الرسمي الإثيوبي يوم الخميس إن السلطات ألقت القبض على نحو 250 شخصًا في العاصمة أديس أبابا ومدينة بحر دار منذ إحباط محاولة الانقلاب.
ولم يقدم تفاصيل بشأن المحتجزين أو توقيت اعتقالهم.
تاريخ النشر
قال التلفزيون الرسمي الإثيوبي يوم الخميس إن السلطات ألقت القبض على نحو 250 شخصًا في العاصمة أديس أبابا ومدينة بحر دار منذ إحباط محاولة الانقلاب.
ولم يقدم تفاصيل بشأن المحتجزين أو توقيت اعتقالهم.
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التلفزيون الإثيوبي: القبض على نحو 250 شخصًا بعد الانقلاب الفاشل
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