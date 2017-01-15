قتلى وجرحى من الحوثيين عقب محاولة تسلل فاشلة بالحديدة

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سقط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي عقب محاولة تسلل إلى مواقع القوات اليمنية المشتركة في ريف محافظة الحديدة.
وأفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم /الأحد بأن الحوثيين نفذوا محاولة تسلل من مواقعهم في مناطق نائية جنوب شرق مديرية التحيتا صوب مركز المديرية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .
وكان سكان مديرية أرحب شمال صنعاء قد أحبطوا - أمس - عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة، حيث ألقوا القبض على ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.
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