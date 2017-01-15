بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجمات في خليج عمان

حمل مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي, إيران المسئولية عن الهجمات التي وقعت, اليوم الخميس, ضد ناقلتي نفط في خليج عمان.







وقد صرح بومبيو - في تصريحات للصحفيين اليوم بمقر وزارة الخارجية الأمريكية - إنه وفقا لتقييم حكومة الولايات المتحدة فإن إيران هي المسئولة عن تلك الهجمات.





وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن هذا التقييم يستند إلى معلومات استخباراتية وإلى الأسلحة المستخدمة في الهجوم وإلى مستوى الخبرة المطلوبة لتنفيذ هذه العملية والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت مؤخرا ضد ناقلات نفط وفي ضوء أنه لا توجد جماعة بالوكالة تعمل في المنطقة لديها الموارد والاحترافية للقيام بمثل هذا المستوى من التطور.



