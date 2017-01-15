انطلاق لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم الجيش بالقاهرة

انطلقت أعمال لقاء القوى الوطنية الليبية اليوم الاثنين بالقاهرة لدعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات, والتأكيد على دورها في إعادة استقرار الدولة والحفاظ على وحدتها.







يتناول اللقاء عددا من المحاور أهمها تغلغل الإرهاب وسيطرة الميليشيات ودورها في عرقلة قيام الدولة المدنية ودحض الخطاب الدعائي للإخوان والميليشيات والجماعات الإرهابية حول معركة تحرير طرابلس "ادعاءات مدنية الدولة وادعاءات الحرب المناطقية وادعاءات الصراع بين مجموعة أنصار سبتمبر وفبراير" ودور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تهيئة الظروف لبناء ليبيا الجديدة ودور القوى الوطنية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات ودعم جهود القوات المسلحة ومساهمتها في بناء الدولة المدنية وإعادة الإعمار وتحقيق السلم الاجتماعي بعد تطهير العاصمة .





يأتى هذا اللقاء للتأكيد على دور القوى الوطنية الليبية في الحفاظ على مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوى التطرف والإرهاب على طرابلس, واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ على وحدتها وسيادتها.







