اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إصابة إثنين من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة في بنجلاديش

إصابة إثنين من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة في بنجلاديش

تاريخ النشر

أصيب اثنان من رجال الشرطة في داكا عاصمة بنجلاديش، وذلك في هجوم بقنبلة بدائية الصنع أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عنه.

وقال قائد شرطة العاصمة أسد الزمان ميا - اليوم /الأحد - " إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما كانت سيارة تقل وزير الحكم المحلي والتنمية الريفية تازل إسلام تمر بمنطقة "دانموندي" المزدحمة ، مما أسفر عن إصابة شرطي من الفريق الأمني للوزير وضابط مرور".

ولم يصب الوزير بأي أذى جراء هذا الهجوم، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content