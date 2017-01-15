اليابان: تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة ببلادنا لهجوم

أعلن وزير التجارة الياباني هيروشيجا سيكو تلقي بلاده تقاريرعن تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب مضيق هرمز . ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس .







وكان الأسطول الخامس الأمريكي التابع للبحرية قال إن قوات البحرية الأمريكية تساعد ناقلتين في خليج عمان بعد تلقيها نداء استغاثة الخميس. وقال جوشوا فراي من الأسطول الخامس "نحن على علم بأنباء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان".





وأضاف أن القوات البحرية الأمريكية في المنطقة تلقت ندائي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا".





وأكد أن "سفن البحرية الأمريكية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".





وقال مسؤول كبير في شركة "سي بي سي" الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق الخميس .





وقال رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة وو آي-فانج إن الناقلة "فرنت ألتير" كانت تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" عند الظهر تقريبا بتوقيت تايوان (04:00 بتوقيت جرينتش) .





وأعلن إنقاذ جميع أفراد الطاقم ووفقا لبيانات الشحن على "ريفينيتيف أيكون" شوهدت "فرنت ألتير" للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميلها من الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.















