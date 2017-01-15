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الرئيسة البوليفية المؤقتة تحذر موراليس من العودة وتهدد بمحاكمته

الرئيسة البوليفية المؤقتة تحذر موراليس من العودة وتهدد بمحاكمته

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الرئيسة البوليفية المؤقتة تحذر موراليس من العودة وتهدد بمحاكمته.

وأكدت الرئيسة البوليفيّة الموقّتة جانين أنييز أنّه سيتعين على الرئيس السابق إيفو موراليس "المثول أمام القضاء" إذا عاد للبلاد فيما قتل خمسة من أنصاره في اشتباكات مع قوات الأمن.

واستقال الرئيس اليساري موراليس بعد ما فقد دعم الجيش والشرطة بعد أسابيع من الاضطرابات التي اندلعت في اعقاب إعادة انتخابه المثيرة للجدل. واسفرت هذه الصدامات عن مقتل 15 شخصا وجرح اكثر من 400 آخرين.

وصرحت أنييز للصحافيين في لاباز "هو "موراليس" يعلم ان عليه المثول أمام القضاء. هناك جرم انتخابي. هناك مزاعم فساد عديدة في حكومته".

وكان موراليس قال إنّه يوّد العودة لبلاده لإحلال السلام في بوليفيا.


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