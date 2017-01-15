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قوات الجيش اليمنى تحبط هجوما لمليشيا الحوثي بالجوف

قوات الجيش اليمنى تحبط هجوما لمليشيا الحوثي بالجوف

تاريخ النشر

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم /الثلاثاء، هجومًا لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة العقبة بمحافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وصدت قوات الجيش هجوم المليشيا وأجبرتها على الفرار، بعد أن أسقطت قتلى وجرحى في صفوفها.

كما قصفت مدفعية الجيش اليمنى، مواقع تمركز المليشيات، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعتاد.

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