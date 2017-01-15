قوات الجيش اليمنى تحبط هجوما لمليشيا الحوثي بالجوف

تاريخ النشر
وصدت قوات الجيش هجوم المليشيا وأجبرتها على الفرار، بعد أن أسقطت قتلى وجرحى في صفوفها.
كما قصفت مدفعية الجيش اليمنى، مواقع تمركز المليشيات، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعتاد.
تاريخ النشر
كما قصفت مدفعية الجيش اليمنى، مواقع تمركز المليشيات، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعتاد.
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