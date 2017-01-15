المبعوث الأمريكي: واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع بيونج يانج

قال المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن، اليوم /الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية للدفع بمفاوضات نزع السلاح النووي بطريقة "متزامنة ومتوازية".

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية -في بيان اليوم - أن بيجن كرر تأكيده أن واشنطن على استعداد لإجراء محادثات بناءة مع الشطر الشمالي للوفاء بالالتزامات التي جاءت في الوثيقة المشتركة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، خلال قمة سنغافورة التي عقدت في شهر يونيو العام الماضي، والدفع بهذه الالتزامات بشكل فوري ومتوازي.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن قد أجري محادثات مع الممثل الكوري الجنوبي الخاص لشؤون الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية "لي دو-هون" في العاصمة "سول" اليوم /الجمعة، قبل يوم من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكوريا الجنوبية لتعزيز الجهود الرامية لإعادة كوريا الشمالية لطاولة المفاوضات.

ومن المقرر أن يبحث "بيجن" و"لي" الجهود المشتركة لاستئناف المفاوضات النووية المتجمدة مع بيونج يانج والدفع بعملية السلام الكورية.



