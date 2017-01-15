الجيش الإسرائيلي يحقق في استشهاد 8 من عائلة واحدة في غارة على غزة

أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي اجراء التحقيقات في استشهاد مدنيين في غارة شنها فجر الخميس على دير البلح وسط قطاع غزة أدت إلى استشهاد ثمانية أفراد من عائلة واحدة.

وأفاد بيان للجيش الاسرائيلي اليوم الجمعة ان المعلومات المتاحة في وقت الغارة لم تشر إلي توقعات بتعرض أي من المدنيين للأذى نتيجة لها، وجاري حاليا التحقيق





واعلنت قوات الاحتلال أمس الخميس استهداف القيادي رسمي أبو ملحوس في غارة.





ويسود هدوء حذر قطاع غزة بعد ليلة شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بعد اتفاق للتهدئة دخل حيز التنفيذ صباح الخميس، وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة ليل الجمعة، اسفرت عن إصابة اثنين

وألغت حركة حماس "مسيرات العودة" التي تتنظم كل جمعة، لضمان الحفاظ على التهدئة.