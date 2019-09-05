البرهان: سننأى بالقوات المسلحة السودانية عن الاستقطاب والعمل السياسي

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة ستشهد في الفترة المقبلة تطويرا مهنيا وسيتم النأي بها عن الاستقطاب والعمل السياسيحفاظا على قوميتهاوللتركيز على تطويرها لتحقيق تطلعات منتسبيها والشعب السوداني.

وأقامت القوات المسلحة السودانية مساء اليوم الخميس حفلا بتخريج الدفعة 63 كلية حربيةوالدفعة 17 كلية علوم الطيرانوالدفعة 19 كلية الدراسات البحريةفي استاد الكلية الحربية السودانيةحضره البرهانوأعضاء مجلس السيادة محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريعوحسن شيخ أدريسومحمد الفكيوقادة القوات المسلحةوسفراء وملحقين عسكريين معتمدين في الخرطوم.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريمثم عزف السلام الجمهوريثم تفقد البرهان برفقة قادة من الجيش طابور العرضوبعدها كرم أوائل الدفعات.

وشهد الاحتفال تقديم عرض عسكري بمناسبة عيد القوات المسلحة السودانية الخامس والستينالذي تتواصل فعالياته حتى منتصف نوفمبر القادم.

وقال البرهانفي كلمة خلال الحفلإن القوات المسلحة جنبت البلاد الفتن في الفترة الماضيةوستمضي بصمود وإجلالوستبقى على عهدها مع الشعب السوداني.

وحيا القوات المسلحة وأفردهاوطالبهم بالبقاء على العهد من أجل صون أمانة الوطن.

وأضاف: "نستقبل عهدا جديدا فيه بشرات وآمال عريضةستعمل فيه القوات المسلحة على تعزيز قدراتها والمزيد من التميز المهني".

وأوضح أن وجود طلبة من الدول الشقيقة ضمن الخريجين يجسد توثيق الارتباط مع جيوش وشعوب الأمتين العربية والإسلاميةوهو منهج وواجب للكليات والمعاهد العسكرية السودانيةمعربا عن شكره لقادة الدول الصديقةوأكد التطلع دوما للتعاون المشترك في مختلف المجالات مع الدول الشقيقة.

وشدد على أن القوات المسلحة ما خزلت الشعب السوداني يوما ولا تخلت عنه في موقفحفاظا على مكتسباتهمضيفا: "من باب الوفاء للمؤسسة العسكرية أن يكن لها شعبها الاحترام ويرعى قدسيتها والبعد بها عن المزايدات ومحاولات تشويه صورتهامثل ما نرى في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيوهو أمر لا يخدم إلا أصحاب الأغراض التي تستهدف الوطن وثورتهالتي تمثل تلك القوات نبضهافلا وطن بلا جيشوالشعب الذي لا يحترم جيشه عليه أن يستعد للغزاة".

وأكد تماسك القوات المسلحة ومكونات المنظومة الأمنيةمشددا على أن محاولات شق الصف والوقيعة بين تلك المكونات من المستحيلاتفالكل مشغول بمهمتهجاعيا إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والعمل ضد مهددات الوطن.



