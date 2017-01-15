الشيخ جابر مبارك الصباح يعتذر عن عدم قبول منصب رئيس الوزراء

اعتذر الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي المستقيل عن قبول اعادة تكليفة بتشكيل الوزارة الكويتية الجديدة وارسل لامير الكويت كتابا رسميا بهذا، اليوم الاثنين، بعد ساعات قليلة من صدور الأمر الأميري باعادة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

واكد الشيخ جابر المبارك اعتزازه بثقة الامير الا ان اعتذاره جاء بناءا علي ما انتشر بوسائل الاعلام الكيوتية مؤخرا عنه، واوضح بنص رسالته لامير الكويت " ما عَجَّت به وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظيم الذي أقسمته مرارًا أمام الله ثم أمام سموكم وأمام مجلس الأمة الموقر وأهل الكويت جميعًا ، وهي أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة صادرة بكل أسف من زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من أربعين عامًا، ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة ، ولا سيما أننا في دولة القانون والمؤسسات".

وكان أمير الكويت قد امر قبل قليل بتعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة بعد قبول استقالته قبل يومين.



