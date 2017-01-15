بريطانيا: لن يتم إجراء انتخابات عامة حتى إتمام ال"بريكست"

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الاثنين، بإنه لن يتم إجراء انتخابات عامة بالبلاد حتى إتمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".







وأضاف هنت - إنه في حال أصبح رئيس الوزراء القادم للبلاد ، لن يواصل نهج رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، قائلا "سأكون مختلفا لأي رئيس وزراء تولى هذا المنصب".





وتأتي تصريحات هنت في إطار بدء الحملات الانتخابية داخل الحزب لاختيار رئيسا جديدا للحزب وخلفا لماي في رئاسة الحكومة البريطانية، حيث يتنافس مع ثلاثة مرشحين آخرين من بينهم وزيرة العمل السابقة إستير ماكفي ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يتوقع أنه الأوفر حظا لتولي المنصب.





يذكر أن جونسون كان قد هدد أمس بالامتناع عن سداد مبلغ 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي قيمة فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) وذلك حتى يوافق الاتحاد على شروط أفضل لخروج بريطانيا.







