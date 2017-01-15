الكويت تدين بشدة التفجيرين الإرهابيين في تونس

استنكرت الكويت، بشدة، التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا بوسط تونس، وأسفرا عن مقتل وسقوط عدد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عبر خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في تونس.

وأكد أمير الكويت تأييد بلاده لكافة ما تتخذه تونس من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددًا على موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله، سائلًا المولى - تعالى - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس التونسي.