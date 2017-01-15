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موسكو: 8 طائرات أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب أجوئنا

موسكو: 8 طائرات أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب أجوئنا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 8 طائرات أجنبية نفذت الأسبوع الماضى عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية، ولم تبتعد إلا بعد إقلاع مقاتلات روسية لإجبارها على الابتعاد.

وذكرت صحيفة "النجم الأحمر" لسان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استنادا لتقرير صادر عن الوزارة، أن مقاتلات تابعة للدفاع الجوى الروسى أقلعت من قواعدها 3 مرات لاعتراض الطائرات الغريبة ومنعها من انتهاك حرمة الأجواء الروسية.

وأوضحت الصحيفة أن الأسبوع قبل الماضى شهد رصد اقتراب 21 طائرة أجنبية من الحدود الروسية بهدف الاستطلاع والتجسس، وانطلقت 5 مقاتلات روسية لاعتراضها ومنعها من انتهاك المجال الجوى الروسي.


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