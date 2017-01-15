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مبعوثة أفريقية تثني على دور المرأة في صناعة التغيير بالسودان

مبعوثة أفريقية تثني على دور المرأة في صناعة التغيير بالسودان

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أكدت بينتا ديوب المبعوثة الخاصة بالاتحاد الإفريقي لقضايا المرأة والسلام والأمن، التضامن مع المرأة السودانية التي لعبت دورًا مهمًا في صنع التغيير الذي تشهده البلاد حاليًا.

وقال السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية - في بيان يوم الخميس - إن السفير عمر دهب فضل وكيل وزارة الخارجية المكلف التقى وفدًا نسائيًا رفيع المستوى من الاتحاد الإفريقي برئاسة ديوب.

ورحب دهب بالوفد، معربًا عن تقديره لدور النساء في الحفاظ على وحدة الوطن والمجتمع، وشكره وتقديره للدور الذي لعبه الاتحاد الإفريقي ممثلًا في رئيس لجنة الوساطة الأفريقية في السودان محمد الحسن ولد لبات، والسفير محمد بلعيش رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم.

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