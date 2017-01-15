كوريا الشمالية لن تتخلى عن تطوير أسلحتها دفاعًا عن النفس

أكدت كوريا الشمالية يوم الخميس أنها لن تتراجع عن تطوير أسلحتها من أجل الدفاع عن نفسها.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن كوريا الشمالية اتهمت - في بيان رسمي صدر في بيونج يانج - كلا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بالتدخل في تحديث أسلحتها والذي يهدف إلى الدفاع عن النفس.

وأكد البيان أن الغرب سيرتكب خطًأ كبيرًا إذا ما أعتقد بأن كوريا الشمالية سوف تتخلى عن حقها في حيازة الأسلحة الكفيلة بضمان السلام.

وانتقد البيان قرارات الأمم المتحدة التي وصفها بأنها تجرد بيونج يانج من حقها في الدفاع عن نفسها، والبقاء كدولة مستقلة، لافتًا إلى أن كوريا الشمالية لا تعترف بهذه القرارات.

وشدد البيان على أن كوريا الشمالية ترغب في إقامة علاقات طيبة مع الدول الأوروبية، غير أنه يتعين على فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ضرورة التخلي عن أسلوب التفكير المتحيز والجامد وأن تساعد في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.