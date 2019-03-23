انفجاران يهزان العاصمة الصومالية مقديشيو

وقع انفجارين في العاصمة الصومالية مقديشيو اليوم السبت، أثناء قيام الشرطة بوضع نقاط تفتيش إضافية في المدينة لتجنب هجمات حركة "الشباب"الصومالية المتطرفة.







وقع الانفجار الأول عن طريق تفجير سيارة محملة بالمواد المتفجرة عند نقطة تفتيش أمنية رئيسية بالقرب من مجمع البرلمان، و الانفجار الثاني وقع عقب الانفجار الأول بدقائق في محيط تقاطع طرق قريب من نقطة تفتيش أمنية مؤدية إلى مطار المدينة، ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الانفجارين.



