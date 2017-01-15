الحريري: لبنان يتجه نحو المجهول وفريق تشكيل الحكومة منهمك في الخلافات

انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري التأخير والعرقلة التي يشهدها مسار تشكيل الحكومة الجديدة جراء الخلافات والمناكفات السياسية بين القوى المعنية بتأليف الحكومة المقبلة، محذرا من أن لبنان يتجه نحو المجهول في ظل الانهيار الاقتصادي والأمني المتفاقم الذي تشهده البلاد.

وقال الحريري - في تصريح اليوم /الاثنين - "الجيش والقوى الأمنية يتولون مسئولية تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، ويتحملون نتائج المواجهات مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، مشددا على أن الاستمرار في "دوامة الأمن" بمواجهة اللبنانيين تعكس جمودا في التعامل مع الأزمة وإصرارا على إنكار الواقع السياسي المستجد".

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوما فيما البلاد تتحرك نحو المجهول، والفريق السياسي المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن نوعية الوزارة"، في إشارة إلى الخلافات السياسية داخل قوى الـ8 من آذار وصراع مكوناتها المستمر منذ شهر كامل على الحقائب والحصص الوزارية في الحكومة المقبلة.

وتابع "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوما بعد يوم، لافتا إلى أن استمرار حكومة تصريف الأعمال ليس هو الحل، وأن الأمر يتطلب إيقاف إهدار الوقت وسرعة تشكيل حكومة تتحمل المسئولية كاملة".

وتأتي تصريحات الحريري في سياق "الانتقادات المتبادلة" بينه وبين الرئيس اللبناني ميشال عون على مدى الساعات القليلة الماضية، على خلفية رفض الحريري انعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، باعتبار أن الأزمة التي يشهدها لبنان حاليا تتطلب اعتماد خيارات سياسية عبر سرعة تشكيل الحكومة وعدم وضع القوى الأمنية والعسكرية في حالة مواجهة مع الاحتجاجات، وهو الأمر الذي عقبت عليه مصادر مقربة من رئيس الجمهورية مؤكدة أن انعقاد المجلس يأتي لبحث الوضع الأمني في البلاد من الناحية التقنية ولا علاقة له بالحل السياسي للاحتجاجات المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي.



