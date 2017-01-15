روسيا تعزز قواتها على الحدود الغربية ردا على التواجد الأمريكي ببولندا

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم /الاثنين، أن روسيا ستعزز قواتها على الحدود الغربية، وذلك ردا على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في بولندا.







وقال جباروف في تصريح له اليوم - ردا على تصريحات وزير الدفاع البولندي بشأن انتشار الجيش الأمريكي على 6 نقاط، - إنه "بالطبع، روسيا ستعزز وجودها في تلك المنطقة وإن بولندا ستصبح هدفا للضربات إذا جرت مهاجمة روسيا من أراضيها".





وتابع فلاديمير جباروف قائلا "يبدو إنهم في بولندا لا يفهمون ذلك، قد يرغبون، أن يكونوا قاعدة عسكرية لأحد ما".





واتفقت واشنطن ووارسو في وقت سابق، على نشر سرب من طائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز " إم كيو-9" على الأراضي البولندية ، ويعد هذا الاتفاق جزءا من بنود اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها ترامب مع نظيره البولندي أندجيه دودا، في وقت سابق من الشهر الجاري.





وكان وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوش بلاشاك قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تأمل وقريبا باقتناء الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز " إف-35" وتتفاوض بالفعل، حول هذا الأمر ، وقد أعددت الأسس القانونية و المالية من أجل امتلاك على أقل تقدير 32 طائرة من الجيل الخامس. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق، أن واشنطن بصدد نقل جزء من قواتها من ألمانيا إلى بولندا وأن وارسو طلبت شراء 35 مقاتلة متطورة إف-35.







