"داعش" يعلن مسئوليته عن هجوم استهدف قوات الحزام الأمني باليمن

أعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسئوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات الحزام الأمني وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص في محافظة /لحج/ جنوبي اليمن.





وسقط عدد من الجرحى والقتلى اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات الحزام الأمني في مدينة عدن جنوبي اليمن، وذكرت مصادر محلية إن دوي انفجار قد سمع في المدينة تلاه أصوات إطلاق نار متقطع.





وتشهد عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن عودة لنشاط الجماعات الإرهابية وعصابات الفوضى نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية.