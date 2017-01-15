شاناهان: الوضع في الخليج مسؤولية دولية وللدبلوماسية دور لخفض التوتر

صرح وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان بإن الوضع في الخليج مسؤولية دولية ونعول على الدبلوماسية كوسيلة لخفض التوتر.





وأضاف شاناهان، في تصريحات إعلامية له اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل على بناء توافق دولي بعد الهجمات التي وقعت في الشرق الأوسط.





وأشار شاناهان إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية كجزء من جهودها لبناء الإجماع الدولي. يذكر أن ناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة وناقلة "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية تعرضتا لانفجارات غامضة بعد مرورهما من مضيق هرمز.





وتلك الحادثة الجديدة، هى الثانية ضد ناقلات نفط في غضون شهر في تلك المنطقة الاستراتيجية، وتأتي سط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن التي وجهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة سواحل دولة الإمارات في 12 مايو الماضي.







