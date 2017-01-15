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فيسبوك تشدد قواعد إعلانات السياسيين الأمريكيين قبل انتخابات 2020

فيسبوك تشدد قواعد إعلانات السياسيين الأمريكيين قبل انتخابات 2020

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قالت شركة فيسبوك إنها ستشدد ضوابط الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة وتفرض شفافية أكبر بموقعها ومنصة إنستجرام لتشارك الصور قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وتبدأ الشركة في اعتماد تصنيف "جهة موثوقة" للمعلنين من السياسيين الأمريكيين الذين يقدمون وثائق حكومية تثبت شرعية موقفهم.

كما سيتعين على جميع المعلنين الذين يديرون إعلانات سياسية أو أمورا اجتماعية أن ينشروا البيانات التي تتيح التواصل معهم حتى لو لم يطلبوا الحصول على علامة "جهة موثوقة" ، ويجب على المعلنين الالتزام بالشروط الجديدة بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول وإلا ستُحجب إعلاناتهم.

وفي ظل تدقيق الجهات المنظمة منذ استخدام روسيا منصات التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، زادت فيسبوك من استخدام أدوات شفافية الإعلانات في دولة تلو أخرى بداية من العام الماضي.

ومنذ مايو أيار 2018 فرضت فيسبوك على المعلنين السياسيين في الولايات المتحدة إفصاحا يكشف عن مصدر تمويل الإعلان، لكنها قالت إن البعض استخدم بيانات مضللة أو حاول تسجيل نفسه باسم جهة لا وجود لها في الواقع.

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