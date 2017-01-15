استطلاع: مستوى التأييد لمساءلة ترامب لم تتغير بعد بدء الجلسات

أشار استطلاع لرويترز/إبسوس إن جلسات مساءلة الرئيس دونالد ترامب التلفزيونية التي بدأت هذا الأسبوع في مجلس النواب الأمريكي لم تغير على ما يبدو آراء كثيرين بشأن ترامب مع استمرار التأييد الشعبي لمساءلته تمهيدًا لعزله على نفس المستوى قبل وبعد إدلاء أول دبلوماسيين أمريكيين بأقوالهم.

وأظهر الاستطلاع العام الذي أجري من خلال الإنترنت ابتداء من يوم الخميس وحتى صباح الجمعة أن 44 في المئة من الراشدين الأمريكيين قالوا إنه "يجب مساءلة ترامب" في حين قال 40 في المئة إنه "يجب عدم مساءلته". وكان استطلاع مماثل قد أجري في وقت سابق من الأسبوع وأظهر تأييد 45 في المئة لمساءلة ترامب واعتراض 42 في المئة على ذلك.