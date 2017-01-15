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الصين تنظم اجتماعا تنسيقيا بحضور 54 دولة أفريقية حول"فوكاك"

الصين تنظم اجتماعا تنسيقيا بحضور 54 دولة أفريقية حول"فوكاك"

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تستضيف الصين اجتماعا تنسيقيا على المستوى الوزاري، بمشاركة ممثلين عن 54 دولة أفريقية، لبحث التقدم فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات قمة منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا "فوكاك"، وذلك يومي 24 و25 يونيو الجاري.

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الاجتماع يأتي في إطار حرص الصين على العمل مع إفريقيا، لضمان نجاح قمة "فوكاك" والنتائج ذات الصلة، مع تعزيز الشراكة بين الجانبين. 

وأضاف شوانغ، أن الاجتماع التنسيقي سيتخلله حوارا بين المسؤولين الماليين، وسيتم في نهاية الاجتماع التنسيقي إصدار بيان مشترك. 


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