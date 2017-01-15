قتيلان و4 جرحى لقيام تلميذ باطلاق نار في مدرسة بلوس انجلوس

قتل شخصان وأصيب اخرون بجروح الخميس عندما اطلق تلميذ النار داخل مدرسة ثانوية شمال لوس انجليس، قبل ان تقبض عليه الشرطة.



وتم نقل ستة اشخاص الى المستشفى بعضهم في "حالة حرجة" اثر الهجوم في معهد سوجوس في مدينة سانتا كلاريتا .



واعلن لاحقا ان امراة وفتى توفيا متأثرين بجروحهما، بحسب ما أعلن المستشفى الذي لم ينشر تفاصيل عن هويات الضحايا.



كان المهاجم وهو تلميذ فر بعد اطلاق النار في المعهد وعثرت عليه الشرطة لاحقا بين الجرحى الذين تم اخلاؤهم.



وقال اليكس فيلانيوفا المسؤول المحلي أن التلميذ وضع قيد التوقيف وهو يتلقى العلاج في المستشفى و انه عمره 16 عاما" وملامحه اسيوية.