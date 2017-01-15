الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أطفال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم /الثلاثاء- حملة اعتقالات طالت 30 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أشقاء وأطفال، ونصفهم من بلدة العيساوية في القدس، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وتسليم بلاغات لآخرين لمقابلة مخابراتها.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم - أن 15 مقدسيا جرى اعتقالهم من بلدة العيساوية، وسلمت قوات الاحتلال 7 آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

ومن مخيم العروب وبلدة سعير بمحافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقل الاحتلال 5 مواطنين بينهم 4 فتية، فيما جرى اعتقال 5 مواطنين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، و3 مواطنين من محافظة جنين، ومواطن واحد من كل من نابلس وبلدة بدو بضواحي القدس.

كما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 47 مستوطنا بينهم وزير الزراعة السابق في حكومة الاحتلال "أرائيل" وعضو الكنيست "يهودا جليك" اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة، وأضافت أن بعض المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة بالأقصى.



