وزير الإعلام اليمني: استهداف مطار أبها السعودي نفذ بإشراف خبراء إيراني

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم /الأربعاء، من خطورة المشروع الإيراني في اليمن ومساعيه لتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة لتنفيذ أجندة إيران التخريبية، ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد مصادر الطاقة وممرات التجارة الدولية وإقلاق الأمن والسلم الدوليين.







واعتبر الإرياني - في تصريح له اليوم - استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران لمطار أبها المدني جنوب السعودية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم يمنيون تصعيدا خطيرا، وقال إنه يشير إلى مستوى الدعم الإيراني للمليشيا الحوثية، واتخاذها كأداة لتنفيذ أجندتها ورغباتها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية عليها.





وأكد الإرياني أن الهجوم الصاروخي على مطار أبها تم تنفيذه بإشراف خبراء إيرانيين.





وأضاف الإرياني أن الاستهداف الإرهابي لمطار أبها بصاروخ كروز يؤكد استمرار نظام طهران في تزويد الميليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية والأسلحة النوعية، و انتهاجها سياسة تصعيد الصراع بالمنطقة في تحد سافر لدعوات وجهود التهدئة دون اكتراث للمخاطر المترتبة على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.





ودعا وزير الإعلام اليمني إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي وإدراك خطورة مساعي نظام إيران وأدواته المتمثلة في الميليشيا الحوثية.







