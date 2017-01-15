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الجيش الأفغاني يعلن مقتل وإصابة 18 من عناصر طالبان في إقليم بلخ

الجيش الأفغاني يعلن مقتل وإصابة 18 من عناصر طالبان في إقليم بلخ

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أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 10 مسلحين من حركة طالبان وإصابة 8 آخرين على الأقل، خلال عمليات برية وغارات جوية نفذتها القوات الأمنية في إقليم بلخ بشمال أفغانستان.

وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأفغانية، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية استهدفت عز الله ساباون (حاكم الظل لطالبان في مقاطعة شاهار بولاك) بإقليم بلخ.

وأوضح البيان أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 10 مسلحين تابعين لحركة طالبان، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين، فيما رجح الجيش الأفغاني مقتل عز الله ساباون خلال العمليات العسكرية.. ولم تعلق حركة طالبان على بيان الجيش الأفغاني حتى الآن.


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