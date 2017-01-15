الإحتلال الإسرائيلي يهدم منزلاً في القدس

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم/ الثلاثاء منزلاً في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة.

وقال صاحب المنزل محمد أحمد أبو الهوى، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وهدمت منزله البالغة مساحته 90 متراً مربعاً، وذلك بحجة عدم الترخيص، وأضاف أن القوات هدمت المنزل، بعد أن سلمته إخطاراً قبل 15 يوماً يقضي بهدمه.

يذكر أن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصي الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء، بالإضافة إلى التكاليف العالية التي يتطلبها الحصول على ترخيص.



