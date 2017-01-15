وزير خارجية البريطاني: شبه متأكدون أن إيران خلف هجوم الناقلتين

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الأحد "إن بلاده شبه متأكدة من أن إيران تقف وراء الاعتداءات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان الخميس الماضي".







وأضاف هانت - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "أنجزنا تقييما استخباراتيا خاصا بنا.. ونحن شبه متأكدين أن إيران غالبا تقف وراء تلك الاعتداءات", مستبعدا إمكانية قيام أي أحد آخر بهذا الاعتداء.





وحث كل الأطراف على وقف التصعيد فيما يتعلق بالهجوم على الناقلتين, مشيرا إلى تعرض ناقلة نفط يابانية وأخرى نرويجية الخميس الماضي لهجمات في خليج عمان, ولم يحدد مصدرها, فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز, الممر الاستراتيجي البحري.



